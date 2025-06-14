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        Dal bile almanın uğursuzluk sayılması ormanın korunmasını sağladı

        İLYAS GÜN - Samsun'un Ladik ilçesine bağlı kırsal Mazlumoğlu Mahallesi'nde, içinde evliya türbesi bulunduğuna inanılan ormandan uğursuzluk getireceğine inandıkları için mahalle sakinleri dal bile almıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:18
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        Dal bile almanın uğursuzluk sayılması ormanın korunmasını sağladı
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        İLYAS GÜN - Samsun'un Ladik ilçesine bağlı kırsal Mazlumoğlu Mahallesi'nde, içinde evliya türbesi bulunduğuna inanılan ormandan uğursuzluk getireceğine inandıkları için mahalle sakinleri dal bile almıyor.

        İlçesinin 104 haneli 252 nüfuslu Mazlumoğlu Mahallesi'nde, 10 dönümlük bölümü mezarlık olarak kullanılan 52 dönüm ormanlık arazinin içinde "Seyfi Dede Türbesi" bulunuyor.

        Ormanlık alanı türbe nedeniyle kutsal sayan mahalle sakinleri, ağaçlardan bir dal bile koparmıyor.

        Yaşlı ağaçların bulunduğu ormanlık alanda kendiliğinden kırılan veya devrilen ağaçların dalları ise sadece mahalle camisinde kullanıyor.

        Mahalle muhtarı Hüseyin Sarıksız, AA muhabirine, bir kısmını mezarlık olarak kullandıkları ormanlık alandan kesinlikle odun almadıklarını söyledi.

        Ormandan sadece cami için odun topladıklarını belirten Sarıksız, "Bizden önceki nesillerde ormanlıktan odun toplayan dedelerimizi Seyfi Dede, rüyalarında rahatsız etmiş. Onun için Ladik ilçemizde en yaşlı ağaçlar burada bulunmaktadır. Kesinlikle insanlar buradan bir dal bile alamaz. Odun alanlar oldu ama geri bırakana kadar rahatsız oldu." dedi.

        Ormanlık alanda ağaçlardan farklı sebeplerle kırılan dalları topladıklarını aktaran Sarıksız, bunların sadece cami için kullanıldığını vurguladı.

        - "Kırılan dalları toplayarak sadece camide yakılmak üzere götürüyoruz"

        Mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Hasan Sürekli ise ormanı kutsal saydıklarını, bu nedenle buradan bir dal bile kopartılmadığını vurgulayarak, "Ormanlık alandan bir dal alıp evimize götürürsek, Seyfi Dede rüyamıza giriyor ve odunu ormana geri getirmemizi istiyor. Ormandan 40 yıl önce amcam ve oğlu odun toplamış. Birisi kambur kaldı, diğeri titreme hastalığına yakalandı. Odunları ormana bıraktıktan sonra rahatlamışlar ama ikisinin de hastalıkları kaldı. Biz de o gün bugündür ormandan dal bile toplamadık." diye konuştu.

        Ormanda yaşlı ağaçlar bulunduğuna işaret eden Sürekli, "Kırılan dalları toplayarak sadece camide yakılmak üzere götürüyoruz. Kimse evine bir dal bile götüremez. Amcam ve oğlu da hayatlarını kaybetmeden önce bizleri uyardı. Gençlere de odun almamaları yönünde uyarıda bulunuyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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