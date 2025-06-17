Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100. kök hücre bağışı için kutlama yapıldı

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100. kök hücre bağışının gerçekleştirilmesi dolayısıyla kutlama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100. kök hücre bağışı için kutlama yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100. kök hücre bağışının gerçekleştirilmesi dolayısıyla kutlama yapıldı.

        Kök hücre bağışını 2023 Kasım ayında almaya başlayan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100. bağış, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru Cumali Demir tarafından yapıldı.

        Düzenlenen kutlama etkinliğinde Demir ile hastane çalışanlarının katılımıyla pasta kesildi.

        Hematoloji Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Öznur Aydın, burada yaptığı açıklamada, kök hücre bağışlarının çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

        Bağış sayısı 100'e ulaştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Aydın, "Sayıların artmasını diliyorum, hayatlara dokunabilmek için. Kök hücre nakli için verici olmak, özellikle lösemi hastalığı tedavisinde hayat kurtarıcı oluyor. Gönüllü olmak isteyenlerin ilk önce Kızılaya bağışta bulunması gerekiyor. Eşleşenleri biz değerlendiriyoruz, sağlık taramasından geçiriyoruz. Uygun olan hastaları çağırıp burada hücrelerini topluyoruz ve hücre ihtiyacı olan hastaya ulaştırıyoruz." dedi.

        Cumali Demir ise Türk Kızılaya kan bağışında bulunduğunda kök hücrenin öneminden bahsettiklerini, bu durumdan etkilenerek kök hücre bağışçısı da olduğunu söyledi.

        Bir insanın hayatını kurtarmak için çabaladığını vurgulayan Demir, "Bir hastayla eşleşmem olduğunu söylediler, ben de gönüllü olarak verebileceğimi söyledim. Burada gerekli işlemler titizlikle yapıldı. Çok mutluyum, bir insanın hayatını kurtaracak pozisyondayım şu an. Herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum. Kimsenin korkmasına gerek yok, canımız yanmıyor, bir yerimiz acımıyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Gizemli kutu ile dolandırıcılık
        Gizemli kutu ile dolandırıcılık
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?

        Benzer Haberler

        Makyözlüğü bıraktı, sanayide 'Aybüke usta' oldu
        Makyözlüğü bıraktı, sanayide 'Aybüke usta' oldu
        Samsun'da engelli öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi tu...
        Samsun'da engelli öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi tu...
        Samsun'da motosikletin su kanalına düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Samsun'da motosikletin su kanalına düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Salıpazarı'nda kooperatifçilik, su verimliliği ve gıda hijyen eğitimi veril...
        Salıpazarı'nda kooperatifçilik, su verimliliği ve gıda hijyen eğitimi veril...
        Samsun'da 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Havza İlçe Jandarma Komutanlığından Kaymakam Ayvat'a ziyaret
        Havza İlçe Jandarma Komutanlığından Kaymakam Ayvat'a ziyaret