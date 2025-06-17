Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100. kök hücre bağışı için kutlama yapıldı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100. kök hücre bağışının gerçekleştirilmesi dolayısıyla kutlama yapıldı.

Kök hücre bağışını 2023 Kasım ayında almaya başlayan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100. bağış, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru Cumali Demir tarafından yapıldı.

Düzenlenen kutlama etkinliğinde Demir ile hastane çalışanlarının katılımıyla pasta kesildi.

Hematoloji Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Öznur Aydın, burada yaptığı açıklamada, kök hücre bağışlarının çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Bağış sayısı 100'e ulaştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Aydın, "Sayıların artmasını diliyorum, hayatlara dokunabilmek için. Kök hücre nakli için verici olmak, özellikle lösemi hastalığı tedavisinde hayat kurtarıcı oluyor. Gönüllü olmak isteyenlerin ilk önce Kızılaya bağışta bulunması gerekiyor. Eşleşenleri biz değerlendiriyoruz, sağlık taramasından geçiriyoruz. Uygun olan hastaları çağırıp burada hücrelerini topluyoruz ve hücre ihtiyacı olan hastaya ulaştırıyoruz." dedi.