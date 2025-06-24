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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Tekkeköy ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 22:04 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:04
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Tekkeköy ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde beş adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, bir miktar kubar esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, 2 tarihi sikke, 9 tabanca fişeği ve bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden S.Ç, Y.B. ve Ö.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.T. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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