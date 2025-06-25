Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, 2 bin 249 sentetik ecza hapı, 95,70 gram sentetik uyuşturucu, 1,65 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile 21 tabanca fişeği ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmaların ardından kentte belirlenen adreslere operasyon yaptı.

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