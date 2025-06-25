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        Samsun'da sahte kimlikle saklanan hükümlü parmak izi sorgulamasında yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 bin lira adli para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 23:22 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:22
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        Samsun'da sahte kimlikle saklanan hükümlü parmak izi sorgulamasında yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 bin lira adli para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde kimlik kontrolü gerçekleştirdiği sırada Mehmet A. T. adıyla kendini tanıtan kişinin tedirgin tavırlarından şüphelendi.

        Ekipler, detaylı parmak izi sorgulaması yaptı ve kimlik bilgileriyle parmak izinin uyuşmadığını tespit etti.

        Şahsın, M. A. T. olduğu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası ile 20 bin lira adli para cezası aldığı ve 1,5 yıldır firari olduğu anlaşıldı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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