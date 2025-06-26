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        Artvin'den Hatay'a gitmeyi hedefleyen kano sporcusu Samsun'a ulaştı

        Artvin'den yola çıkarak deniz yoluyla Hatay'a ulaşmayı hedefleyen 52 yaşındaki kano sporcusu Oral Çağlar, Samsun'un Terme ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:25
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        Artvin'den Hatay'a gitmeyi hedefleyen kano sporcusu Samsun'a ulaştı
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        Artvin'den yola çıkarak deniz yoluyla Hatay'a ulaşmayı hedefleyen 52 yaşındaki kano sporcusu Oral Çağlar, Samsun'un Terme ilçesine geldi.

        Hopa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı bölgesinden 20 gün önce Karadeniz'e açılan Çağlar, Samsun'un Terme ilçesine ulaştı.

        Burada mola veren ve dinlenen Çağlar, hedefine ulaşmak amacıyla yeniden denize açıldı.

        Yolculuğu süresince hava şartları elverdiğince gündüzleri kürek çeken Çağlar, akşamları da sahilde çadır kurarak dinleniyor, ihtiyaçlarını gideriyor.

        Çağlar, AA muhabirine, çocukluk yıllarından bu yana denizle iç içe bir hayat sürdürdüğünü söyledi.

        Yaklaşık 15 yıl önce kanoyla tanıştığını belirten Çağlar, bu projeyi 11 yıl önce düşündüğünü ancak emekli olduktan sonra hayata geçirme imkanı bulduğunu dile getirdi.

        Yüzmeyi çok küçük yaşlarda öğrendiğine işaret eden Çağlar, "Amacım Türkiye'nin kıyılarını denizden geçerek görmek ve Hatay'a ulaşmak. Etkinliğimdeki temel amacım, su ve deniz sporlarına çocuklarımızı, gençlerimizi yönlendirebilmek, ilgilerini bu alana çekebilmek. Bu doğrultuda yoluma devam ediyorum." dedi.

        Yolculuğuna başladıktan sonra 20 günde Terme'ye ulaştığına dikkati çeken Çağlar, "Bu süre, kürek çektiğim ve kısa molalar verdiğim günlerden oluşuyor. Hava şartları elverirse bir buçuk ay içinde İstanbul'a varmayı hedefliyorum. Ardından Boğaz'ı geçerek Ege ve Akdeniz etaplarıyla yoluma devam edeceğim." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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