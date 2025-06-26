Samsun'da gençlere KPSS ücreti desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru sürecinde başvuru ücreti desteği verdiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KPSS başvuru sürecinde belirli şartları taşıyan gençlerin başvuru ücretleri Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Samsun'da ikamet eden, 35 yaşını geçmemiş, sosyal desteğe ihtiyaç duyan ve başvuru formunu eksiksiz dolduran adayların faydalanabileceği bu destek programı için başvurular başladı.

10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek başvuru süreci, tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek, adaylar başvurularını "kpsssinavucreti.samsun.bel.tr" adresi üzerinden online olarak yapabilecek.