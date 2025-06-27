Samsun'da üniversiteyi birlikte okuyan anne kız diplomalarını aldı

Samsun'da aynı üniversitede okuyan anne ile kızı birlikte mezun oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 47 yaşındaki Kader Çağlar, Ladik Meslek Yüksekokulu Ayakkabı, Giyim, Tekstil ve Kenevir Dokuma Bölümü'nü, 24 yaşındaki kızı Yurdagül Sude İnan da aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü başarıyla tamamladı.

Anne ve kızı, üniversitede düzenlenen törende birlikte mezun olmanın sevincini yaşayıp havaya kep attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kader Çağlar, yıllardır üniversite diploması hayalini kurduğunu, buna kızıyla ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Okumanın yaşı olmadığını vurgulayan Çağlar, şunları kaydetti:

"Halk eğitimi merkezinde usta öğreticiyim ama içimde hep okuma arzusu vardı. Kızımla ders çalışmak bana çok iyi geldi, hep destek olduk birbirimize. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Okumak hep hayalimdi, 45 yaşında nasip oldu. Kendimi motive ettim, hep kendime güvendim. En büyük hayalimi gerçekleştirdim. 2 çocuğumu büyüttüm, onlar da üniversite okudu. Onların arkasında güçlü ve başarılı bir anne olsun istedim. Mezuniyet törenlerimize giderek birbirimizi yalnız bırakmadık. Sınavlara birlikte hazırlandık, aynı evde adeta yol arkadaşı gibiydik."