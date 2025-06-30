Samsun'da evde çıkan yangında hasar oluştu

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldükten sonra evde soğutma çalışması ve duman tahliyesi yapıldı.

İtfaiye olay yerine gelene kadar mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

İmircik Mahallesi'nde Veli Cingöz'e ait evde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangın nedeni ile iki katlı evde hasar oluştu.

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