Samsun'da hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde hortum meydana geldi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde hortum meydana geldi.
İlçeye bağlı Zeytin Mahallesi mevkisinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hortum, kısa süre sonra etkisini kaybetti.
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