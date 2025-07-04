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        Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:27
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        Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde antrenman yaptı.

        Yeni transferler Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile İzlandalı sol bek Logi Tomasson da antrenmanda yer aldı.

        İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.

        Thomas Reis, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına başladıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Fikstürün açıklandığını belirten Reis, "Artık fikstürümüzü biliyoruz. İlk rakibimizin kim olduğunu biliyoruz. Her zaman kendi evimizde başlamanın iyi bir şey olduğu düşüncesindeyim. En iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Bir basın mensubunun "Samsunspor'da daha önce teknik direktörlük yapmış Markus Gisdol ve Hüseyin Eroğlu, Trendyol Süper Lig'de ve takımı biliyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Reis, "Tabii ki benden önceki hocalarımız çok çok iyi işler yaptı. Sonuçta bir hocamız takımı şu bölgeye taşıdı. Diğer hocamız Markus Gisdol ise takımı ligde bırakmak gibi bir başarıya imza attı. Tabii ki onlara karşı oynayacak olmaktan dolayı da heyecanlıyım. Dört gözle bekliyorum diyebilirim ama her şeyden önemlisi benim takımım ve takım olarak göstereceğimiz performans. Biz de en iyi şekilde bir başlangıç yapıp en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Reis, Avrupa kupalarında iyi sonuçlar almak istediklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Tabi şunu da belirtmem gerekiyor. Ben oyuncu olarak daha önce Avrupa kupalarında görev almıştım. Hoca olarak bu benim ilk tecrübem olacak. Bugünler için biz çok fazla çalışmıştık. Elbette ki bu sezon bizim için çok zor geçecek. Çünkü tüm kulvarlarda yarışmamız gerekecek. Her kulvarda savaşmak için dört gözle bekliyoruz. Çok iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Zor bir sezon bizi bekliyor olacak ama iyi bir mantalite göstermemiz gerekiyor ki bunu geçen sene en iyi şekilde gerçekleştirdik. Avrupa kupalarında da güzel sonuçlar almak istiyoruz. Olumlu sonuçlar almak istiyoruz. Yapmamız gereken çok iş var. "

        Yeni sezon için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Reis, taraftara ve camiasına güzel bir sezon izletmek istediklerini sözlerine ekledi.

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