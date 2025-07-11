Alaçam'da şehitler için dua edildi

Alaçam Ülkü Ocakları Başkanı Galip Çilesiz, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını dile getirerek, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programda Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen 12 asker ile tüm şehitler için dua edildi.

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