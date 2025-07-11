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        Alaçam'da şehitler için dua edildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programda Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen 12 asker ile tüm şehitler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:13 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:15
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        Alaçam'da şehitler için dua edildi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programda Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen 12 asker ile tüm şehitler için dua edildi.

        Alparslan Mahallesi'nde bulunan Fatih Yatılı Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Alaçam Ülkü Ocakları Başkanı Galip Çilesiz, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını dile getirerek, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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