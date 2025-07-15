Alaçam'da Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'un Alaçam ilçesinde yürüyüş gerçekleştirildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'un Alaçam ilçesinde yürüyüş gerçekleştirildi.
Alaçam Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şadi Bey Camisi'nden başlayıp Anneler Parkı'nda son buldu.
Tekbirlerin getirildiği yürüyüşe Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.
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