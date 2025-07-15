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        Alaçam'da Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'un Alaçam ilçesinde yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:01 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:04
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        Alaçam'da Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'un Alaçam ilçesinde yürüyüş gerçekleştirildi.

        Alaçam Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şadi Bey Camisi'nden başlayıp Anneler Parkı'nda son buldu.

        Tekbirlerin getirildiği yürüyüşe Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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