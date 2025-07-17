Samsun'da 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçede belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına 2 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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