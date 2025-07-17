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        Samsun'da 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:24
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        Samsun'da 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ilçede belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına 2 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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