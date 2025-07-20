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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:09
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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ş.G. (60) idaresindeki 41 TY 429 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda C.A. (44) yönetimindeki 55 BAL 13 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan B.A. (45) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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