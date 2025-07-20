Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ş.G. (60) idaresindeki 41 TY 429 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda C.A. (44) yönetimindeki 55 BAL 13 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan B.A. (45) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
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