Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 670 sentetik ecza hapı, 13,2 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.
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