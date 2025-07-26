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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 23:15 Güncelleme: 26.07.2025 - 23:18
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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Hüseyin A. idaresindeki 06 DJ 9245 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Eğercili Kavşağı'nda Hamza Ç'nin kullandığı 55 E 0696 plakalı otomobille çarptı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Nihan A, Berat Kayra A, Miraç Taha A, Salih G, Semih G. ve Miraç G. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun ve Çarşamba'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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