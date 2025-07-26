Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Hüseyin A. idaresindeki 06 DJ 9245 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Eğercili Kavşağı'nda Hamza Ç'nin kullandığı 55 E 0696 plakalı otomobille çarptı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Nihan A, Berat Kayra A, Miraç Taha A, Salih G, Semih G. ve Miraç G. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun ve Çarşamba'daki hastanelere kaldırıldı.
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