Futbol: UEFA Konferans Ligi
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Ivar Orri Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Mar Sigurdsson (İzlanda)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Dk. 73 Emre Kılınç), Holse (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Celil Yüksel (Dk. 78 Soner Gönül), Musaba (Dk. 78 Yunus Emre Çift), Mouandilmadji
Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko (Dk. 66 Mykhavko), Rubchynskyi (Dk. 66 Pikhalonok), Mykhailenko (Dk. 76 Brazhko), Voloshyn, Buialskyi (Dk. 82 Yatsyk), Ogundana (Dk. 76 Blanuta), Guerrero
Goller: Dk. 2 Musaba, Dk. 34 Mouandilmadji, Dk. 63 Holse (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Vivcharenko, Dk. 72 Mykhavko (Dinamo Kiev)
SAMSUN
