        Futbol: UEFA Konferans Ligi

        Futbol: UEFA Konferans Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 00:06 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:06
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Ivar Orri Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Mar Sigurdsson (İzlanda)

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Dk. 73 Emre Kılınç), Holse (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Celil Yüksel (Dk. 78 Soner Gönül), Musaba (Dk. 78 Yunus Emre Çift), Mouandilmadji

        Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko (Dk. 66 Mykhavko), Rubchynskyi (Dk. 66 Pikhalonok), Mykhailenko (Dk. 76 Brazhko), Voloshyn, Buialskyi (Dk. 82 Yatsyk), Ogundana (Dk. 76 Blanuta), Guerrero

        Goller: Dk. 2 Musaba, Dk. 34 Mouandilmadji, Dk. 63 Holse (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45+3 Vivcharenko, Dk. 72 Mykhavko (Dinamo Kiev)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

