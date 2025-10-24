Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı.
Mustafa Hanefi Ş. (29) yönetimindeki 06 AJ 9607 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Birkan C'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında bulunan Ashaf E. (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ashaf E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.