Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "İmparatorluktan Cumhuriyete Eğitim" konferansı gerçekleştirildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla "İmparatorluktan Cumhuriyete Eğitim" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:25 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "İmparatorluktan Cumhuriyete Eğitim" konferansı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla "İmparatorluktan Cumhuriyete Eğitim" konulu konferans düzenlendi.

        OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Cumhuriyet'in Türk milletine kazandırdıkları hakkında sunum gerçekleştirdi.

        Çağlayan, "Cumhuriyet Türk milletine çok şey kazandırmıştır. Öncelikle üzerinde özgürce yaşadığımız vatanımızı, millet olarak şahsiyetimizin temeli olan Türklüğümüzü, kendi kaderimizi belirleme fırsatı sağlayan demokrasimizi, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan güçlü ordumuzu, modern eğitim kurumlarında yetişen nitelikli Türk gençliğini, kadını ve erkeğiyle eşit statüde yaşayan toplumsal yapımızı sağlamıştır. Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'nda belirttiği gibi, en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.

        Konferans konuşmacılarından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim İpek ise "Cumhuriyet’in Eğitim Alanındaki Mirası ve Gelişimi" başlıklı sunum yaptı.

        Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte eğitim sisteminin dönüşümüne dikkati çeken İpek, "Devletler, sistemlerine göre farklı yöntemlerle eğitim kurumları oluşturmuşlardır. Hepsinin temel amacı toplumsal kimliğin sürekliliğini sağlamaktır. Osmanlı eğitim sistemi geleneksel dönemde, toplumun kimliğini yeni nesillere aktarmayı hedeflemiştir. Müslümanlar vakıflar aracılığıyla kurdukları mektep ve medreselerle, gayrimüslimler ise kilise ve cemaat mektepleriyle bu amaca hizmet etmiştir." diye konuştu.

        Osmanlı'nın Tanzimat'la birlikte geleneksel devlet anlayışından modern devlet anlayışına geçmek amacıyla reformlar yaptığını anlatan İpek, şunları kaydetti:

        "Maarif Nezareti kuruldu. İbtidai, rüştiye, sultani ve darülfünun adı altında açılan okulların hedefi topluma Osmanlı kimliğini kazandırmaktı. Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde birlik sağlandı. Cumhuriyet döneminde geleneksel mektepler tasfiye edilirken modern okulların niteliği ve niceliği artırıldı. Alfabe değişikliğine gidildi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kurulmak suretiyle kültürel süreklilik hedeflendi. Cumhuriyet dönemi eğitim sisteminin temel gayesi, Türk kimliğinin devamlılığını sağlamaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Havza'da velilere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" eğitimi ver...
        Havza'da velilere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" eğitimi ver...
        Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da tünelde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da tünelde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        'Aileler çocuklarıyla iletişim halindeyse o çocuklar zorbalıktan korunuyor'
        'Aileler çocuklarıyla iletişim halindeyse o çocuklar zorbalıktan korunuyor'
        Çobana çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü hakkında iddianame
        Çobana çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü hakkında iddianame
        Alışveriş merkezinden yiyecek ve içki çalan 2 kişiye gözaltı
        Alışveriş merkezinden yiyecek ve içki çalan 2 kişiye gözaltı