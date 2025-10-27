Samsun'da "İmparatorluktan Cumhuriyete Eğitim" konferansı gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla "İmparatorluktan Cumhuriyete Eğitim" konulu konferans düzenlendi.

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Cumhuriyet'in Türk milletine kazandırdıkları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Çağlayan, "Cumhuriyet Türk milletine çok şey kazandırmıştır. Öncelikle üzerinde özgürce yaşadığımız vatanımızı, millet olarak şahsiyetimizin temeli olan Türklüğümüzü, kendi kaderimizi belirleme fırsatı sağlayan demokrasimizi, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan güçlü ordumuzu, modern eğitim kurumlarında yetişen nitelikli Türk gençliğini, kadını ve erkeğiyle eşit statüde yaşayan toplumsal yapımızı sağlamıştır. Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'nda belirttiği gibi, en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.