Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, "Kullanılmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 15 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı belirlenen kişi yakalandı.

