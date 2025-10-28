Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da jandarma kaçak 214 kol saati ele geçirdi

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 214 kol saati ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:45 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:45
        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma sonucu, bir kişinin gümrük kaçağı ürün bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

        Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, 214 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

