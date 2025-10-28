Samsun'da jandarma kaçak 214 kol saati ele geçirdi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 214 kol saati ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma sonucu, bir kişinin gümrük kaçağı ürün bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, 214 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.
