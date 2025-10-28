Vezirköprü'de Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte Türk bayrakları taşıyan öğrenciler ve vatandaşlar, marşlar eşliğinde ilçe merkezinde kadar yürüdü.

Vezirköprü Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

