Samsun'da "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde çocuklar bir araya geldi

Samsun Büyükşehir Belediyesi "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla 17 ilçeden gelen çocukları ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün işbirliğinde gerçekleştirilen programda, 86 çocuk Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda oluşturulan "Büyükşehir Çocuk Meclisi" oturumuna katıldı.

Tamamı çocuklardan oluşan mecliste minik üyeler taleplerini, önerilerini ve projelerini dile getirdi. Program, çocuk oyun alanı olan Bolonya ziyaretiyle devam etti.

Etkinlik sonunda Sevgi Kafe'de çocuklar için yemek programı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Unutmayalım ki her çocuğun kendini güvende, sevgi dolu ve eşit bir ortamda hissetmeye hakkı var. Bizler çocuklarımızın eğitiminden sağlığına, kültürel gelişiminden sosyal haklarına kadar her alanda yanında olmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Meclisimiz, bugünümüzün ve yarınımızın teminatı kıymetli evlatlarımıza emanetti. Bu anlamlı günde tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyor, her bir evladımızın mutlu, sağlıklı ve haklarına saygı gösterilen bir yaşam sürmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.