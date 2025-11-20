Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde çocuklar bir araya geldi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla 17 ilçeden gelen çocukları ağırladı.

        Giriş: 20.11.2025 - 16:46 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:46
        Samsun'da "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde çocuklar bir araya geldi
        Samsun Büyükşehir Belediyesi "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla 17 ilçeden gelen çocukları ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün işbirliğinde gerçekleştirilen programda, 86 çocuk Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda oluşturulan "Büyükşehir Çocuk Meclisi" oturumuna katıldı.

        Tamamı çocuklardan oluşan mecliste minik üyeler taleplerini, önerilerini ve projelerini dile getirdi. Program, çocuk oyun alanı olan Bolonya ziyaretiyle devam etti.

        Etkinlik sonunda Sevgi Kafe'de çocuklar için yemek programı düzenlendi.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Unutmayalım ki her çocuğun kendini güvende, sevgi dolu ve eşit bir ortamda hissetmeye hakkı var. Bizler çocuklarımızın eğitiminden sağlığına, kültürel gelişiminden sosyal haklarına kadar her alanda yanında olmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Meclisimiz, bugünümüzün ve yarınımızın teminatı kıymetli evlatlarımıza emanetti. Bu anlamlı günde tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyor, her bir evladımızın mutlu, sağlıklı ve haklarına saygı gösterilen bir yaşam sürmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

