Samsunsporlu Musaba, ligde oynayacakları Beşiktaş maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba, Beşiktaş maçı öncesinde hiçbir rakipten çekinmediklerini söyledi.

Bu sezon gösterdiği performansla takımının lig ve Avrupa'daki başarısında önemli rol oynayan kanat oyuncusu Anthony Musaba, Nuri Asan Tesisleri'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu

Ligde daha önce Türkiye'nin 2 büyük takımı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadıklarını hatırlatan Musaba, bu nedenle Beşiktaş karşılaşmasını da özel bir maç olarak görmediğini söyledi.

"Beşiktaş karşılaşması da benim için aynı düşüncede" diyen Hollandalı futbolcu şunları kaydetti:

"Elbette onların da bizden çekineceği bizim de onlardan çekineceğimiz durumlar vardır. Ligde sıralama olarak biz onların üstündeyiz. Ama her şeyden önce biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Hiçbir rakipten çekinmiyoruz."

Musaba, Beşiktaş'a karşı dikkatli olacaklarına dikkat çekerek, "Çok büyük bir stadyumda oynayacağız. Çok iyi taraftara karşı oynayacağız. Tabii bizim de kendi stadyumumuzda taraftarlarımız çok iyi. Tabii ki bu karşılaşma çok zor olacaktır ama biz kendi oyun mantalitemizi ortaya koymaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.