        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Tekkeköy'de okul bahçesine 50 meyve fidanı dikildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:17 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:20
        Tekkeköy'de okul bahçesine 50 meyve fidanı dikildi
        SAMSUN–Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında fidan dikme etkinliği düzenledi.

        Lütfiye-Dr. Kenan Yılmaz İlkokulu'nda "Yeşil Vatan: Benim Okulum, Geleceğe Çare" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Tekkeköy Kaymakamı Hakan Enver Zengince, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Engin Aktaş ve ilçedeki okul müdürleri katıldı.

        Protokol üyeleri ve öğretmenlerle 50 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

