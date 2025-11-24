Tekkeköy'de okul bahçesine 50 meyve fidanı dikildi
SAMSUN–Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında fidan dikme etkinliği düzenledi.
Lütfiye-Dr. Kenan Yılmaz İlkokulu'nda "Yeşil Vatan: Benim Okulum, Geleceğe Çare" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Tekkeköy Kaymakamı Hakan Enver Zengince, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Engin Aktaş ve ilçedeki okul müdürleri katıldı.
Protokol üyeleri ve öğretmenlerle 50 meyve fidanını toprakla buluşturdu.
