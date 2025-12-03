Akaryakıt istasyonunda 3 kişinin öldüğü heyelanla ilgili sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak

Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda arabasını yıkamak isteyen baba ile 2 kızının heyelan nedeniyle ölmesine ilişkin istasyon sahibi ve mesul müdürünün yargılanmasına yarın başlanacak.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanındaki oto yıkama parkının bulunduğu alanda 27 Nisan'da toprak kayması sonucu Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Mina Kaya'nın yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklanan istasyon sahibi M.Z.G. ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mesul müdür K.Y. hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 9.30'da başlayacak duruşmada sanıklar, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanındaki oto yıkama parkının bulunduğu alanda 27 Nisan'da toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Mina Kaya hayatını kaybetmişti.