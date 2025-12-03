Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlıya gözaltı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:28 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlıya gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.

        Söz konuu adreste yapılan aramada, bazanın altındaki eşyanın arasına gizlenmiş 1 kilo 727 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir mikta para ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler O.K. (45) ve Ü.C.A. (31) emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Samsunspor Dünya Engelliler Günü kapsamında program düzenledi
        Samsunspor Dünya Engelliler Günü kapsamında program düzenledi
        "Az sebze ve meyve tüketimi, kolorektal kansere davetiye çıkarıyor"
        "Az sebze ve meyve tüketimi, kolorektal kansere davetiye çıkarıyor"
        Samsun'da 9 bin 115 engelli, evde bakım hizmeti alıyor 3 Aralık Dünya Engel...
        Samsun'da 9 bin 115 engelli, evde bakım hizmeti alıyor 3 Aralık Dünya Engel...
        Salıpazarı'nda Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi için çalışmalar baş...
        Salıpazarı'nda Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi için çalışmalar baş...
        OMÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        OMÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        Akaryakıt istasyonunda 3 kişinin öldüğü heyelanla ilgili sanıklar yarın hak...
        Akaryakıt istasyonunda 3 kişinin öldüğü heyelanla ilgili sanıklar yarın hak...