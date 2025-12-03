Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu çerçevede "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
