        Samsun Haberleri

        Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda günde 200 öğrenciye uygulamalı eğitim veriliyor

        Samsun'un Bafra ilçesindeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı, öğrencilerden ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:56 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:00
        Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda günde 200 öğrenciye uygulamalı eğitim veriliyor
        Samsun'un Bafra ilçesindeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı, öğrencilerden ilgi görüyor.

        Bafra Belediyesi tarafından mayıs ayında trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla açılan parkta, günde 200 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

        Parkta görevli eğitmenler eşliğinde çocuklara trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıklarının anlamı, emniyet kemerinin önemi ve bisiklet sürüş güvenliği gibi temel konular uygulamalı olarak öğretiliyor.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, çocukların trafik kültürünü erken yaşta benimsemesinin önemine dikkat çekerek, eğitim alanının ilçeye önemli bir katkı sağladığını söyledi.

        Aileler ve okul grupları tarafından parkın sıkça ziyaret edildiğini ve faaliyetlerin sürmeye devam edeceği belirten Kılıç, "Günde 200 çocuğumuzun bu parkta güvenli bir şekilde eğitim alması bizleri memnun ediyor. Amacımız, gelecek nesillerde trafik bilincini güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

