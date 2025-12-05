Bafra GİAD Tarım ve Ekoloji Okulu hizmete girdi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Dedeli GİAD Tarım ve Ekoloji Okulu açılışı yapıldı.

Bafra Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) tarafından kurulan Bafra Dedeli GİAD Tarım ve Ekoloji Okulu, düzenlenen törenle Dedeli mevkiinde eğitim öğretime açıldı.

Bafra Kaymakamlığı ve Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda, Dedeli Tarım Meslek Lisesi yanındaki bir bina Bafra GİAD tarafından 4 derslikli bir eğitim merkezine dönüştürülerek faaliyete geçti.

Açılışta konuşan Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, merkezin bölgenin eğitim ve üretim vizyonunu destekleyeceğini belirtti. Açılışını yaptıkları okulun sürdürülebilir üretim kültürünü genç nesillere kazandıracak önemli bir eğitim merkezi olduğunu dike getiren Değermenci, "Öğrencilerimiz burada seracılık, geri dönüşüm ve ekoloji atölyeleri ile yaparak yaşayarak öğrenme imkanı bulacaktır. Okul, sadece öğrencilere değil, çiftçilere, üreticilere ve bölge halkına da açık bir yaşam boyu öğrenme ve üretim merkezi olarak hizmet verecektir."