        Samsun Haberleri

        Bafra GİAD Tarım ve Ekoloji Okulu hizmete girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:56 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:56
        Samsun'un Bafra ilçesinde, Dedeli GİAD Tarım ve Ekoloji Okulu açılışı yapıldı.

        Bafra Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) tarafından kurulan Bafra Dedeli GİAD Tarım ve Ekoloji Okulu, düzenlenen törenle Dedeli mevkiinde eğitim öğretime açıldı.

        Bafra Kaymakamlığı ve Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda, Dedeli Tarım Meslek Lisesi yanındaki bir bina Bafra GİAD tarafından 4 derslikli bir eğitim merkezine dönüştürülerek faaliyete geçti.

        Açılışta konuşan Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, merkezin bölgenin eğitim ve üretim vizyonunu destekleyeceğini belirtti. Açılışını yaptıkları okulun sürdürülebilir üretim kültürünü genç nesillere kazandıracak önemli bir eğitim merkezi olduğunu dike getiren Değermenci, "Öğrencilerimiz burada seracılık, geri dönüşüm ve ekoloji atölyeleri ile yaparak yaşayarak öğrenme imkanı bulacaktır. Okul, sadece öğrencilere değil, çiftçilere, üreticilere ve bölge halkına da açık bir yaşam boyu öğrenme ve üretim merkezi olarak hizmet verecektir."

        Bafra GİAD Başkanı Muharrem Uyar ise şunları kaydetti:

        "Dernek olarak amacımız, ilköğretim ve ortaokul öğrencilerinin katılımı ile uygulamalı ve teorik olarak doğayı ve tarımı sevmeleri için bu eseri Bafra’ya kazandırmaktır. Çocuklarımıza geleceğe dair farklı anılar bırakacak bir iz olsun istedik."

        Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesilerek hizmete girerken, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, protokol üyeleri ve davetliler sınıfları gezerek atölyelerdeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

