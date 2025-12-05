Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        BİK Genel Müdürü Çay, Samsun'da yerel basın temsilcileriyle buluştu:

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, basın kuruluşlarının ilan ve reklam ekosisteminden aldığı payı büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:56 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        BİK Genel Müdürü Çay, Samsun'da yerel basın temsilcileriyle buluştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, basın kuruluşlarının ilan ve reklam ekosisteminden aldığı payı büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Samsun'da bir restoranda gazetecilerle düzenlenen toplantıda konuşan Çay, memleketinde yerel basın temsilcileriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        BİK'in gelecek projeksiyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Çay, "Hedefimiz sadece mevcut yapıyı korumak değil, basın kuruluşlarının ilan ve reklam ekosisteminden aldığı payı büyütmektir." dedi.

        Sosyal medyadaki kontrolsüzlüğe dikkati çeken Çay, basın emekçilerinin doğru ve gerçeğin izinde kamu yararını gözeterek ürettikleri nitelikli içeriklerle dezenformasyonla mücadelede önemli rol üstlendiğini dile getirdi.

        - "Haksız kazanca kesinlikle müsaade etmeyiz"

        Çay, BİK Analitik Sistemi'nin ölçümleme konusunda başarılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Anlık değişimlerin yaşandığı dijital mecradaki gelişmeler ve sahadan gelen talepler doğrultusunda sistem sürekli güncellenmektedir. Hassas şekilde sürdürülen çalışmalarla sahte trafik sağlayarak haksız kazanç elde edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Süreli yayınlara ek gelir oluşturmanın yanı sıra maliyetlerini azaltma noktasında da çalışmalar sürdürüyoruz. Bu kapsamda yer sağlayıcıdan malzeme teminine kadar geniş yelpazede girişimlerde bulunacağız."

        Gazetecilerden gelen görüş ve taleplerin kıymetli olduğuna değinen Çay, "Karşılıklı iyi niyetle her türlü sorunu rahatlıkla aşabiliriz. Bundan sonraki süreçte de bölge müdürlüklerinin organizasyonuyla sürekli sahada olacağız." ifadesini kullandı.

        Programa, BİK Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin ve kurum personeli de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Bafra GİAD Tarım ve Ekoloji Okulu hizmete girdi
        Bafra GİAD Tarım ve Ekoloji Okulu hizmete girdi
        Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda günde 200 öğrenciye uygulamalı eğiti...
        Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda günde 200 öğrenciye uygulamalı eğiti...
        Tartıştığı şahsı 17 yerinden bıçaklayan kadın tutuklandı
        Tartıştığı şahsı 17 yerinden bıçaklayan kadın tutuklandı
        Havza'da özel öğrenciler için kermes açıldı
        Havza'da özel öğrenciler için kermes açıldı
        Yanlış kişiyi vurdu
        Yanlış kişiyi vurdu
        OKA, gıda imalatında teknoloji ve inovasyonu destekliyor
        OKA, gıda imalatında teknoloji ve inovasyonu destekliyor