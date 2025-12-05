Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kızılırmak Kuş Cenneti'nde "Gönüllü Yeşil Pedallar, Azalan Karbon İzi" etkinliği düzenlendi

        Samsun'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, "Gönüllü Yeşil Pedallar, Azalan Karbon İzi" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:01 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılırmak Kuş Cenneti'nde "Gönüllü Yeşil Pedallar, Azalan Karbon İzi" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, "Gönüllü Yeşil Pedallar, Azalan Karbon İzi" etkinliği düzenlendi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu ile Bafra Kültür ve Spor Topluluğu, Kızılırmak Kuş Cenneti'nde bir araya geldi.

        "Gönüllü Yeşil Pedallar, Azalan Karbon İzi" temasıyla düzenlenen etkinlikte bisikletlerle pedal çeviren topluluk üyeleri, kuş cennetinin biyolojik çeşitliliğini gözlemledi.

        Topluluk Başkanı Sude Minuz, burada yaptığı konuşmada, çevirdikleri her pedalla dünyaya "değişime hazırız" mesajı verdiklerini belirterek, "Bugün attığımız her pedal hem sağlığımıza hem de gezegenimize nefes oluyor." dedi.

        Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Yavuz Yasul ise bisikletin temiz hava, sağlıklı yaşam ve düşük karbon salımı için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

        Yasul, etkinliğin gerçekleşmesine sağladıkları destekten dolayı OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ve emeği geçen tüm görevlilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        OMÜ, GreenMetric'te 57 basamak yükseldi
        OMÜ, GreenMetric'te 57 basamak yükseldi
        OMÜ'de UyumFest'25'te derece alan öğrencilere özel gezi
        OMÜ'de UyumFest'25'te derece alan öğrencilere özel gezi
        Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
        Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor
        Samsun'da alışveriş şenliğinden elde edilecek gelirle öğrencilere sera kuru...
        Samsun'da alışveriş şenliğinden elde edilecek gelirle öğrencilere sera kuru...
        Bafra GİAD Tarım ve Ekoloji Okulu hizmete girdi
        Bafra GİAD Tarım ve Ekoloji Okulu hizmete girdi
        BİK Genel Müdürü Çay, Samsun'da yerel basın temsilcileriyle buluştu:
        BİK Genel Müdürü Çay, Samsun'da yerel basın temsilcileriyle buluştu: