Samsun'da alışveriş şenliğinden elde edilecek gelirle öğrencilere sera kurulacak

Samsun'da düzenlenen alışveriş şenliğinden elde edilen gelirle Tekkeköy ilçesinin kırsal mahallesinde bulunan Kibarlar İlkokulu öğrencilerinin tarım yöntemini öğrenmesi için sera kurulacak.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince Yelken Kulüp'te alışveriş şenliği düzenlendi.

Şenlikten elde edilecek gelirle Tekkeköy'ün kırsal mahallesindeki Kibarlar İlkokulunda sera kurulacak.

Serada öğrenciler, Ata tohumlarını toprakla buluşturacak ve tarım yöntemlerini öğrenecek. Serada tamamen yağmur suyuyla üretim gerçekleştirilecek.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri alışveriş şenliğinden elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olduklarını söyledi.

Geçen yıl yaptıkları şenlikten sağlanan gelirle Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay'da bir okulun yenilenmesine öncülük ettiklerini anlatan Keskin, "Bu yıl ise Tekkeköy ilçemizin kırsal bölgesinde bulunan Kibarlar İlkokuluna sera yaptırıyoruz. Öğrencilerimizin tarım uygulamalarını öğrenmesi ve gelecekte üretime katkı sağlaması adına bu projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.