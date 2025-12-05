Samsun'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Ekiplerin, şüphelinin ikametinde yaptığı aramalarda 74 şişe kaçak viski, içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol, 382 şişe kapak contası, 20 sahte bandrol ve 1 litre aroma kiti ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

