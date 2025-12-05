Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 22:18 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:18
        Samsun'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçede yılbaşı öncesinde kaçak içkilerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla operasyon yapıldı.

        Kelikler Mahallesi'nde K.Ç'nin (40) sahte içki ürettiği bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekiplerin, şüphelinin ikametinde yaptığı aramalarda 74 şişe kaçak viski, içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol, 382 şişe kapak contası, 20 sahte bandrol ve 1 litre aroma kiti ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

