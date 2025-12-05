Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Gençlerle Söyleşi" programı düzenlendi

        Samsun'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla "Gençlerle Söyleşi" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 22:56 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Gençlerle Söyleşi" programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla "Gençlerle Söyleşi" programı düzenlendi.

        Münevver Ayaşlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gönüllülük faaliyetlerini desteklediklerini söyledi.

        Katılımcılara teşekkür eden Dereci, "Bütün gönüllülük faaliyetlerimize birlik ve beraberlik içerisinde devam etmeyi Allah nasip etsin." ifadesini kullandı.

        Yeşilay Samsun Şubesi Başkanı Emre Güneş'in moderatörlüğündeki söyleşiye, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Samsun'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti
        Atakum'da Toprak Günü paneli
        Atakum'da Toprak Günü paneli
        Kızılırmak Kuş Cenneti'nde "Gönüllü Yeşil Pedallar, Azalan Karbon İzi" etki...
        Kızılırmak Kuş Cenneti'nde "Gönüllü Yeşil Pedallar, Azalan Karbon İzi" etki...
        OMÜ, GreenMetric'te 57 basamak yükseldi
        OMÜ, GreenMetric'te 57 basamak yükseldi
        OMÜ'de UyumFest'25'te derece alan öğrencilere özel gezi
        OMÜ'de UyumFest'25'te derece alan öğrencilere özel gezi