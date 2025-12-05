Samsun'da "Gençlerle Söyleşi" programı düzenlendi

Katılımcılara teşekkür eden Dereci, "Bütün gönüllülük faaliyetlerimize birlik ve beraberlik içerisinde devam etmeyi Allah nasip etsin." ifadesini kullandı.

Münevver Ayaşlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gönüllülük faaliyetlerini desteklediklerini söyledi.

