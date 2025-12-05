Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor'dan Galatasaray maçındaki hakem kararına tepki:

        Samsunspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçtaki hakem kararına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 23:57 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'dan Galatasaray maçındaki hakem kararına tepki:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçtaki hakem kararına tepki gösterdi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçın son bölümünde lehlerine penaltı kararı verilmediği ileri sürülerek, şöyle denildi:

        "Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen her fırsatta müsabaka hakemlerinin vahim kararlarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Kulübümüzün ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına rağmen müsabaka hakemlerinin kendilerini ve kararlarını düzeltmediği; aksine her müsabakada bir öncekine göre çok daha kötü kararlar verdiği görülmektedir. Bu geceki müsabakanın son dakikalarında açık bir şekilde penaltımız verilmemiştir. Pozisyon görmezden gelinmiştir. Topun rakip takım futbolcusuna temas ettiği yok sayılmıştır. Sürekli takımımız aleyhine verilen tek taraflı kararlar bu gece artık arşa çıkmıştır. Türk futbolundan bu denli kötü kararların ve bu kararları verenlerin acilen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkemizin değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir."

        Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları gereği yapılmaya davet edilerek, "Bu gece açık bir şekilde penaltı kuralı uygulanmamıştır. Bunu da tarihe not edin." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Gençlerle Söyleşi" programı düzenlendi
        Samsun'da "Gençlerle Söyleşi" programı düzenlendi
        Samsun'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti
        Atakum'da Toprak Günü paneli
        Atakum'da Toprak Günü paneli
        Kızılırmak Kuş Cenneti'nde "Gönüllü Yeşil Pedallar, Azalan Karbon İzi" etki...
        Kızılırmak Kuş Cenneti'nde "Gönüllü Yeşil Pedallar, Azalan Karbon İzi" etki...
        OMÜ, GreenMetric'te 57 basamak yükseldi
        OMÜ, GreenMetric'te 57 basamak yükseldi