Samsun'da eski kız arkadaşının evine uyuşturucu bırakan zanlı tutuklandı

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "iftira" suçlarından tutuklandı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının eski erkek arkadaşı H.K'nin (45) gece saatlerinde elinde siyah bir poşetle kadının ikametinin müştemilatına girip çıktığını, ardından evde uyuşturucu olduğu yönünde ihbarda bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, evin müştemilatında yaptıkları aramada 1 kilo 398,93 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

