        Havza'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı

        Havza'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı

        Samsun'un Havza ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        28.01.2026 - 11:04
        Havza'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı
        Havza Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine Ankara-Samsun kara yolu İnönü Mahallesi mevkisinde yaralı ve bitkin haldeki şahini bulunduğu yerden aldı.

        Şahinin ilk incelemesinde kanadı, pençeleri ve vücudunda saçma izleri tespit edildi.

        Yapılan tedavi ve bakımın ardından Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edilen şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.



