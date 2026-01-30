Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        MHP Samsun İl Başkanı Mucur'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, genel başkanları Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:07 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:12
        MHP Samsun İl Başkanı Mucur'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, genel başkanları Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

        MHP Samsun İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur, ziyarette yürüttükleri çalışmalar, yerel yapılanma süreci ve yeni il binasına ilişkin bilgi verdi.

        Mucur, daha sonra Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Abdullah Bahadır Alperen ile de bir araya geldi.



