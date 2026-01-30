Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 30.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:36
        Samsun'da 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        İkamette yapılan aramada 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.E. (20) emniyete götürüldü.

