Samsun'da 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 4 bin 410 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.E. (20) emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.