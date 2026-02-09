Samsun'da evden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde konteyner ikametten ve müstakil evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.



Aşağı Çinik Mahallesi'nde bir konteyner ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İkamet sahibi M.D, kilitli kapının zorlanarak açıldığını, çeşitli elektrikli aletler ve kabloların çalındığını belirterek şikayetçi oldu.



Aynı sokakta bulunan müstakil evden de su motoru ve kablo çalındığı yönünde ihbar alındı.



Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.Ö, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.



















