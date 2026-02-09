Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da aile içi kavgada 2 kişi ağır yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan aile içi kavgada biri kesici aletle, diğeri yüksekten düşme sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:38 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:38
        Samsun'da aile içi kavgada 2 kişi ağır yaralandı
        Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan aile içi kavgada biri kesici aletle, diğeri yüksekten düşme sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi 183. Sokak'ta bulunan bir ikamette, Duygu B. (38) ile kardeşi Mehmet Ö. (24) arasında alkol aldıkları sırada tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yeğen İbrahim Ş. (20) Mehmet Ö.'ye yumruk attı, bu sırada araya giren Duygu B. omzundan bıçakla yaralandı.

        Kavga sırasında Mehmet Ö. ikametin balkonundan aşağı atlayarak sırt üstü düşmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kardeşlerden Duygu B, özel bir hastaneye, Mehmet Ö. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.






