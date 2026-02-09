Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 09:36 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolu DSİ Kavşağı'nda F.D. idaresindeki 06 FRR 116 plakalı otomobil ile Y.A. yönetimindeki 55 AFH 772 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan H.A, N.A. ve T.D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        Kiralık teknede sır ölüm!
        Kiralık teknede sır ölüm!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!

        Benzer Haberler

        Telefonla yüksel sesle konuşma kavgasında ablasını bıçaklayıp balkondan atl...
        Telefonla yüksel sesle konuşma kavgasında ablasını bıçaklayıp balkondan atl...
        Başı şerit testereye sıkışmış halde ölü bulundu
        Başı şerit testereye sıkışmış halde ölü bulundu
        Kurye ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı
        Kurye ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı
        Samsun'da kamyonet ile motosikletin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına...
        Samsun'da kamyonet ile motosikletin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına...
        Samsun'da bir kişinin hızar atölyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma...
        Samsun'da bir kişinin hızar atölyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma...
        Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odasında Yılmaz yeniden başkan seçildi
        Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odasında Yılmaz yeniden başkan seçildi