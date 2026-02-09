Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        MHP Kavak İlçe Başkanı Candemir'den 57. yıl mesajı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:31 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:31
        MHP Kavak İlçe Başkanı Candemir'den 57. yıl mesajı
        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Candemir, mesajında MHP'nin milletin birliği, devletin bekası ve vatanın bölünmez bütünlüğü için kararlılıkla mücadele ettiğini belirtti.

        Partinin 57 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Candemir, "Şanla, şerefle ve büyük bir inançla yürüdüğümüz bu kutlu yolda, Milliyetçi Hareket Partimizin 57. yıl dönümünü gururla idrak etmenin onurunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana milletimizin birliği, devletimizin bekası ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna kararlılıkla mücadele eden partimiz, köklü duruşu ve ülkü dolu kadrolarıyla Türk siyasetinde müstesna bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Geçmişten bugüne partiye emek verenlere de değinen Candemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Geçmişten bugüne emek veren, bedel ödeyen tüm dava büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bugün aynı inanç ve azimle bayrağı taşıyan teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi-Ülkücü hareket yalnızca bir siyasi anlayış değil, aynı zamanda millet sevgisinin, fedakarlığın ve yüksek ahlakın adıdır."

        Candemir, mesajının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "57 yıllık şanlı mazimizin verdiği güçle, Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi daim, davamızı aziz eylesin." dedi.

