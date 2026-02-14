Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 22:03 Güncelleme: 14.02.2026 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Y.Ç. yönetimindeki 55 AJS 854 plakalı otomobil, Kargucak mevkisinde karşı yönden gelen Y.E. idaresindeki 55 KE 218 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden Y.Ç ile otomobilde bulunan S.Ç. ve R.Ç. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Samsunspor'dan Thomas Reis'e veda mesajı
        Samsunspor'dan Thomas Reis'e veda mesajı
        Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
        Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı
        19 Mayıs ilçesinde fındık budama eğitimi verildi
        19 Mayıs ilçesinde fındık budama eğitimi verildi
        Samsun'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
        Samsun'da çarptığı yayayı darbeden motosiklet sürücüsü tutuklandı
        Samsun'da çarptığı yayayı darbeden motosiklet sürücüsü tutuklandı