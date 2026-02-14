Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Y.Ç. yönetimindeki 55 AJS 854 plakalı otomobil, Kargucak mevkisinde karşı yönden gelen Y.E. idaresindeki 55 KE 218 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Y.Ç ile otomobilde bulunan S.Ç. ve R.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

