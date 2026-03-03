Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 630 sentetik ecza hapı ele geçirdi

        Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 630 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:13
        Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yaptıkları aramada 630 sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

