Samsun'da 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'yi (29) saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

