Kavak'ta uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi. ​Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şahsın ikametinde arama yaptı. ​Yapılan incelemelerde, 72 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve tarihi eser niteliği taşıyan 20 adet sikke bulundu. ​Malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.