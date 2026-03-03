Samsun'da cinayet suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu hakkında "Kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin adresi belirlendi.
Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
